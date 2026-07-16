Милиция Минска поймала продавца парфюма, торговавшего у ТЦ из своего Mercedes. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступило заявление, связанное с привлечением к ответственности мужчины, который предлагал покупателям с рук парфюмерию и выдавал ее за оригинальную.
При мониторинге соцсетей правоохранители нашли пост с многочисленными комментариями минчан. Они сообщали, что неоднократно видели продавца, в том числе и на парковках около торговых центров.
Как рассказали очевидцы, мужчина приезжал на автомобиле Mercedes, убеждал покупателей о распродаже «остатков партии» по причине срочного отъезда из страны. Он предлагал оригинальные духи «в два раза дешевле» рыночной стоимости.
Сотрудниками Центрального РУВД по подозрению в мошеннических действиях был задержан 30-летний житель Минска.
«Мужчина пояснил, что приобретал аналоги дорогих парфюмов на рынке и предлагал их покупателям как оригинальные», — отметили в ГУВД.
Проводится проверка. Милиция просит минчан, пострадавших от действий мужчины, обратиться в Центральное РУВД или по номеру 102.
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