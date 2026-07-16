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Милиция Минска поймала продавца парфюма, торговавшего у ТЦ из своего Mercedes

В Минске милиция задержала продавца парфюма, предлагавшего товар на парковках ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Минска поймала продавца парфюма, торговавшего у ТЦ из своего Mercedes. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление, связанное с привлечением к ответственности мужчины, который предлагал покупателям с рук парфюмерию и выдавал ее за оригинальную.

При мониторинге соцсетей правоохранители нашли пост с многочисленными комментариями минчан. Они сообщали, что неоднократно видели продавца, в том числе и на парковках около торговых центров.

Как рассказали очевидцы, мужчина приезжал на автомобиле Mercedes, убеждал покупателей о распродаже «остатков партии» по причине срочного отъезда из страны. Он предлагал оригинальные духи «в два раза дешевле» рыночной стоимости.

Сотрудниками Центрального РУВД по подозрению в мошеннических действиях был задержан 30-летний житель Минска.

«Мужчина пояснил, что приобретал аналоги дорогих парфюмов на рынке и предлагал их покупателям как оригинальные», — отметили в ГУВД.

Проводится проверка. Милиция просит минчан, пострадавших от действий мужчины, обратиться в Центральное РУВД или по номеру 102.

Тем временем в Гродно таксист пришел в органы с повинной из-за того, что скрывал пять лет.

Ранее в Минске милиция задержала мужчину, пристававшего к девушке в вагоне метро: «Демонстрировал непристойные жесты».

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