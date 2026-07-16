Из-за схода грузового поезда изменили маршруты поездов в Петербург

В РЖД отметили, что пассажиров поездов, задержка которых превысит четыре часа, обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по телефону центра поддержки клиентов.