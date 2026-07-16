Из-за схода грузового поезда изменили маршруты поездов в Петербург

Причиной ограничений стал сход грузового поезда, произошедший 15 июля в 23:31 мск на двухпутном электрифицированном участке Кишерть — Шумково. По уточненным данным, с рельсов сошли шесть вагонов с глиноземом и одна секция локомотива. Пострадавших нет. На месте работают восстановительные поезда, обстоятельства происшествия выясняются.
По измененной схеме проследуют поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург и № 149 Челябинск — Санкт-Петербург. Они будут следовать через станции Кузино и Лысьва с выходом на основной маршрут по станции Пермь.
Также изменен маршрут поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург. Он проследует через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.
В РЖД отметили, что пассажиров поездов, задержка которых превысит четыре часа, обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по телефону центра поддержки клиентов.