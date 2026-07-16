Грузовик с телятами перевернулся под Чашниками. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудникам МЧС 15 июля поступила информация о ДТП рядом с деревней Староселье Чашникского района.
Приехавшие на место спасатели внутри перевернувшегося грузовика нашли телят. Открыв кузов автомобиля, они помогли достать животных.
Водитель транспортного средства и пассажир не пострадали.
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