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Грузовик с телятами перевернулся под Чашниками

В Чашникском районе перевернулся грузовик с телятами.

Источник: Комсомольская правда

Грузовик с телятами перевернулся под Чашниками. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудникам МЧС 15 июля поступила информация о ДТП рядом с деревней Староселье Чашникского района.

Приехавшие на место спасатели внутри перевернувшегося грузовика нашли телят. Открыв кузов автомобиля, они помогли достать животных.

Водитель транспортного средства и пассажир не пострадали.

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