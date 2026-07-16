Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы ограничили из-за атаки вражеских дронов. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил глава региона Михаил Евраев.
— В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей временно воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать другой маршрут.
В регионе также действует режим «Беспилотная опасность». Подразделения Минобороны России и силовых ведомств работают над обеспечением безопасности.
В этот же день повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в городе Энгельсе Саратовской области из-за ударов украинских беспилотников.
Кроме того, 15 июля Керчь оказалась полностью обесточена из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру Крыма. Органы жизнеобеспечения работали за счет резервных источников питания.