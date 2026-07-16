Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области сбили 25 украинских беспилотников в ночь на 16 июля

Системы противовоздушной обороны в Ростовской области перехватили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Таганрогом и пятью районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о разрушениях на земле и пострадавших отсутствует.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и 5 районах области. Атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы», — пишет губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что расчёты ПВО сбили шесть украинских дронов, летевших на Москву. По его данным, на местах падения обломков работают экстренные службы. В Тульской области оборонительные системы перехватили пять летательных аппаратов над регионом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше