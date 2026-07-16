В Ростовской области сбили 25 украинских беспилотников в ночь на 16 июля

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что расчёты ПВО сбили шесть украинских дронов, летевших на Москву. По его данным, на местах падения обломков работают экстренные службы. В Тульской области оборонительные системы перехватили пять летательных аппаратов над регионом. По предварительным данным, никто не пострадал.