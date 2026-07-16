В Дагестане 15-летний подросток утонул во время купания в Каспийском море

Ранее трёхлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребёнок гостил у родственников в селе Максимово и играл во дворе вместе с пятилетней сестрой. Дети подошли к водоёму рядом с домом, после чего мальчик упал в воду. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и начали опрашивать родственников и очевидцев.