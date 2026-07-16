Раскрыта гигантская схема вывода из Казахстана 200 млрд тенге

«В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК. Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых пять находятся под стражей», — добавили в прокуратуре.