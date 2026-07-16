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Раскрыта гигантская схема вывода из Казахстана 200 млрд тенге

Прокуратура Туркестанской области 16 июля 2026 года назвала колоссальные суммы выявленных денег, находившихся в теневом обороте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно распространенной информации, в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, Департамент экономических расследований по Туркестанской области выявил факт незаконного вывода денег в размере около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.

Кроме того, в регионе пресекли деятельность незаконных финансовых и контрабандных схем.

«Пресечена противоправная деятельность лиц, занимавшихся контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызской Республики с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов страны. В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 млн тенге», — сообщили в надзорном органе.

Также выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денег у водителей грузовиков в приграничной зоне.

«В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК. Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых пять находятся под стражей», — добавили в прокуратуре.

В Жамбылской области ранее накрыли транснациональную ОПГ, занимавшуюся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге.