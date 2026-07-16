В Белгородской области при атаках ВСУ ранены пять человек, в том числе 2 ребёнка

В Белгородском округе в хуторе Церковный утром 16 июля в результате удара БПЛА по легковому автомобилю пострадали двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, у них диагностированы осколочные ранения и акубаротравмы. После оказания медицинской помощи они направлены на амбулаторное лечение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что расчёты ПВО сбили шесть украинских дронов, летевших на Москву. По его данным, на местах падения обломков работают экстренные службы. В Тульской области оборонительные системы перехватили пять летательных аппаратов над регионом. По предварительным данным, никто не пострадал. В Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вызванные атакой БПЛА Вооружённых сил Украины. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.