Упавшее дерево парализовало движение на Южной дамбе в Перми

Упавшее дерево парализовало движение в сторону улицы Белинского на Южной дамбе в Перми, сообщает читательница perm.aif.ru.
По словам очевидицы, причиной мог стать мощный ливень, который обрушился на краевую столицу минувшей ночью.
«Пробки. Люди вынуждены пешком выходить из автобусов», — рассказала сайту perm.aif.ru пермячка Мария.
Однако на помощь пришли обычные воители. Несколько мужчин вышли из автомобилей, чтобы отодвинуть дерево с дороги на обочину.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», в среднем ряду на этом же участке произошло ДТП. При этом сильного затора на отрезке не зафиксировано.
Напомним, в Перми за сутки выпала месячная норма осадков. Последний раз похожий объём осадков отмечали 4 июля 2021 года.