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Упавшее дерево парализовало движение на Южной дамбе в Перми

На помощь опаздывающим пермякам пришли обычные водители.

Упавшее дерево парализовало движение в сторону улицы Белинского на Южной дамбе в Перми, сообщает читательница perm.aif.ru.

По словам очевидицы, причиной мог стать мощный ливень, который обрушился на краевую столицу минувшей ночью.

«Пробки. Люди вынуждены пешком выходить из автобусов», — рассказала сайту perm.aif.ru пермячка Мария.

Однако на помощь пришли обычные воители. Несколько мужчин вышли из автомобилей, чтобы отодвинуть дерево с дороги на обочину.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в среднем ряду на этом же участке произошло ДТП. При этом сильного затора на отрезке не зафиксировано.

Напомним, в Перми за сутки выпала месячная норма осадков. Последний раз похожий объём осадков отмечали 4 июля 2021 года.