Начальника ДЭУ осудили по делу о ДТП с пятью погибшими на трассе Мангистау

«Бейнеуский районный суд Мангистауской области вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли пять человек. (…) Приговором суда начальник ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО “КАЖСервис” признан виновным по части 4 статьи 353 УК РК. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.