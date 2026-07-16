Начальника ДЭУ осудили по делу о ДТП с пятью погибшими на трассе Мангистау

«Бейнеуский районный суд Мангистауской области вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли пять человек. (…) Приговором суда начальник ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО “КАЖСервис” признан виновным по части 4 статьи 353 УК РК. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 16 января 2026 года на автодороге республиканского значения Доссор — Құлсары — Бейнеу — Сай-Отес — Шетпе — Жетібай — Ақтау пассажирский автобус Yutong из-за гололеда съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 пострадали.
Сообщается, что расследование установило: причиной аварии стало ненадлежащее зимнее содержание автодороги. По данным следствия, бездействие ответственных лиц находилось в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.
«Это первое в правоприменительной практике Казахстана уголовное дело, в котором ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги стало основанием для уголовной ответственности за гибель людей», — отметили в прокуратуре.