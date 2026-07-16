В Сысертском районе в ДТП пострадали четыре человека, один погиб

«Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в машине скорой. Его пассажир, 38-летний мужчина, с травмами доставлен в реанимацию в Екатеринбург. В иномарке пострадали водитель, 23-летняя девушка и семилетняя девочка, она ехала сзади в детском удерживающем устройстве и была пристегнута», — рассказали в ГАИ Свердловской области.