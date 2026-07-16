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В Сысертском районе в ДТП пострадали четыре человека, один погиб

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ночной автокатастрофы с одним погибшим и четырьмя пострадавшими.

Источник: ГАИ

Трагедия произошла 15 июля в 23:30 на улице Ленина в поселке Большой Исток Сысертского района.

41-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus с 26-летним парнем за рулем.

«Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в машине скорой. Его пассажир, 38-летний мужчина, с травмами доставлен в реанимацию в Екатеринбург. В иномарке пострадали водитель, 23-летняя девушка и семилетняя девочка, она ехала сзади в детском удерживающем устройстве и была пристегнута», — рассказали в ГАИ Свердловской области.

По факту ДТП назначено расследование.