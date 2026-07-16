Контрабанду более 3 млн рублей пресекли в челябинском аэропорту

Дорожную сумку с наличными мужчина сдал в багаж и намеревался пройти таможенный контроль по «зеленому» коридору, утверждая, что при себе имеет только 300 тыс. рублей.
«Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили в его багаже 50 тыс. долларов США, 300 тыс. 800 рублей и 390 сомони. Общая сумма наличных составила 3,3 млн рублей. Нарушитель пояснил, что деньги его попросил привезти родственник», — сообщили в Челябинской таможне.
Возбуждено дело по части 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств). Мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы с запретом на выезд из РФ и на изменение места жительства.