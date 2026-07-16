Конкурсы на бюджетные места в волгоградских вузах бьют рекорды

Как сообщили в приемной комиссии ВолГУ, количество заявлений на обучение на бюджетной основе составляет 66% от общей суммы заявлений. Среди абитуриентов много золотых и серебряных медалистов. Больше всего желающих учиться на таких направлениях как программная инженерия, прикладная математика и информатика, биоинженерия и биоинформатика, международные отношения, политология, лингвистика, информационная безопасность, судебная экспертиза, юриспруденция, судебная и прокурорская деятельность, экономика, экономическая безопасность.