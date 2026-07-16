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В Свердловской области паводок затопил еще 130 домов

Дождевой паводок в Свердловской области за сутки затопил 130 жилых домов и 185 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Дождевой паводок в Свердловской области за сутки затопил 130 жилых домов и 185 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Больше всего домов затопило в городе Ирбит — там вода залила 124 здания. Наибольшее число участков оказались в зоне бедствия в городе Невьянск — 84 двора. Всего в регионе, по сведениям МЧС, остаются затопленными 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.

Накануне в безопасную зону в Ирбитском муниципалитете из-за паводка перевезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. К вечеру уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг отметки 805 см. Это значение превышает уровень почти всех наводнений, которые когда-либо были зафиксированы в городе.

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