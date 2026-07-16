В Воронеже и трех районах области выли сирены вечером и ночью

Спустя девять минут — в 22:55 — сирены завыли в Богучарском районе, в 0:09 — в Бутурлиновском районе, а в 1:09 — в Воронеже.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует свыше 17 часов — с 15:09 15 июля.
Кстати, за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами нашего региона сбили одну ракету и восемь дронов. Повреждены частный дом и легковушка.
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