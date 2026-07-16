«Выживание — чудо»: Бизнесмен Ермолаев рассказал о последствиях покушения в Монако

Ранее Вадим Ермолаев заявил, что к взрыву в Монако, при котором тяжёлые травмы получили он сам, его спутница и 13-летний сын, могут быть причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам предпринимателя, материалы расследования, с которыми ознакомились его представители, якобы указывают на участие действующих сотрудников украинской разведки в подготовке покушения.