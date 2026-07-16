В Подмосковье задержан серийный похититель велосипедов

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 47-летний мужчина, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, ранее работал дворником в местной жилищной компании. По долгу службы ему выдали магнитный ключ, который позволял входить в подъезды домов. Оттуда злоумышленник воровал велосипеды, оставленные в колясочных помещениях. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Вора задержали в городе Чехове, 10 похищенных велосипедов изъято.