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В Подмосковье задержан серийный похититель велосипедов

Серийного похитителя велосипедов задержали сотрудники полиции в поселке Михайлово Ленинского городского округа Подмосковья.

Серийного похитителя велосипедов задержали сотрудники полиции в поселке Михайлово Ленинского городского округа Подмосковья.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 47-летний мужчина, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, ранее работал дворником в местной жилищной компании. По долгу службы ему выдали магнитный ключ, который позволял входить в подъезды домов. Оттуда злоумышленник воровал велосипеды, оставленные в колясочных помещениях. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Вора задержали в городе Чехове, 10 похищенных велосипедов изъято.