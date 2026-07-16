В Башкирии работника едва не затянуло в бумагоделательную машину

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю привели конструктивные недостатки технологического оборудования (а именно, отсутствие ограждения на движущихся механизмах), допуск машиниста к работе без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, а также необеспечение контроля за ходом выполнения работы. Материалы расследования переданы в следственные органы.