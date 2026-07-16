Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии работника едва не затянуло в бумагоделательную машину

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 63-летний работник ООО «Картонно-бумажный комбинат» (Туймазы).

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 2 ноября 2025 года в цеху по изготовлению санитарно-гигиенической бумаги. Машинист бумагоделательной машины промывал формующую сетку, когда увидел, что на вакуумной планке налипли кусочки бумаги. Чтобы смыть их струей воды, он просунул руку со шлангом ближе к месту загрязнения.

В этот момент рядом работающий вал начал затягивать рукав куртки, работник выдернул руку, но поскользнулся на разлитой воде и упал. Прибежавшие на крик коллеги вытащили машиниста из-под оборудования. Пострадавшего доставили в Туймазинскую ЦРБ, где диагностировали тяжёлую травму.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю привели конструктивные недостатки технологического оборудования (а именно, отсутствие ограждения на движущихся механизмах), допуск машиниста к работе без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, а также необеспечение контроля за ходом выполнения работы. Материалы расследования переданы в следственные органы.