При пожарах один житель Башкирии погиб, другой попал в больницу

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в Чишминском районе в селе Шингак-Куль накануне вечером загорелись деревянные перекрытия первого этажа со стороны погреба в кирпичном двухквартирном доме. Несмотря на оперативные действия пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды Шингак-Кульского сельсовета, спасти хозяина не удалось: 68-летний мужчина погиб.
В Кармаскалинском районе села Кармаскалы в тот же день огонь охватил кухню и коридор бревенчатого жилого дома. 55-летний мужчина попытался потушить пламя самостоятельно. В результате он получил термические ожоги I-III степени и был доставлен в больницу № 18 в состоянии средней степени тяжести. Пожар ликвидировали совместными усилиями подразделений МЧС России и ДПК Карламанского сельсовета.