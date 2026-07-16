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При пожарах один житель Башкирии погиб, другой попал в больницу

В причинах возникновения возгораний разбираются дознаватели МЧС России.

Источник: пресс-служба МЧС по РБ | Мах

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в Чишминском районе в селе Шингак-Куль накануне вечером загорелись деревянные перекрытия первого этажа со стороны погреба в кирпичном двухквартирном доме. Несмотря на оперативные действия пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды Шингак-Кульского сельсовета, спасти хозяина не удалось: 68-летний мужчина погиб.

В Кармаскалинском районе села Кармаскалы в тот же день огонь охватил кухню и коридор бревенчатого жилого дома. 55-летний мужчина попытался потушить пламя самостоятельно. В результате он получил термические ожоги I-III степени и был доставлен в больницу № 18 в состоянии средней степени тяжести. Пожар ликвидировали совместными усилиями подразделений МЧС России и ДПК Карламанского сельсовета.

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