Девочка-подросток и ее бабушка погибли при ударе РСЗО «Град» под Брянском

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Брянск: один из древнейших городов России

Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.