Девочка-подросток и ее бабушка погибли при ударе РСЗО «Град» под Брянском

В Брянской области при артиллерийском ударе ВСУ погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Погибли жительницы поселка Суземка — 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница райцентра Суземского района получила ранения, ее госпитализировали.
«Один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — добавил губернатор.
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