На самолете в Европе мужчину засосало в иллюминатор

Утром 10 июля авиалайнер Boeing 737−800 отправился в путь из греческих Салоников к немецкому Меммингену. Эксплуатировала воздушное судно компания Malta Air, являющаяся дочерним подразделением Ryanair. Примерно через десять минут после взлёта самолёт начал стремительно терять высоту. Это следует из информации, которую приводит BBC News, опираясь на данные сервисов, фиксирующих перемещение самолётов.
Как вспоминают пассажиры, внезапно они услышали громкий хлопок, напоминающий взрыв. Одна из пассажирок поделилась впечатлениями: «Мы тут же осознали, что салон разгерметизировался. Послышались крики… на секунду я подумала, что кто-то нечаянно распахнул аварийную дверь».
Причиной разгерметизации стало разрушение одного из оконных стёкол. Из-за резкого перепада давления воздушный поток начал буквально затягивать наружу мужчину, который сидел рядом с этим иллюминатором. Им оказался 61-летний гражданин Сербии Любиша Карович. Его тащило головой вперёд.
Пытаясь остановить утечку воздуха, находившиеся в салоне люди попробовали заткнуть разбитое окно чемоданом. Однако эта попытка не увенчалась успехом — чемодан также вытянуло наружу. Как считает технический консультант, к которому обратились родственники пострадавшего, инцидент спровоцировал отказ правого мотора. По его версии, один из оторвавшихся фрагментов двигателя ударил по иллюминатору и разбил стекло, что и привело к потере герметичности. Официальные органы, ведущие расследование, пока не подтверждают данную теорию, сообщает BBC News.
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