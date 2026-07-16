На самолете в Европе мужчину засосало в иллюминатор

Пытаясь остановить утечку воздуха, находившиеся в салоне люди попробовали заткнуть разбитое окно чемоданом. Однако эта попытка не увенчалась успехом — чемодан также вытянуло наружу. Как считает технический консультант, к которому обратились родственники пострадавшего, инцидент спровоцировал отказ правого мотора. По его версии, один из оторвавшихся фрагментов двигателя ударил по иллюминатору и разбил стекло, что и привело к потере герметичности. Официальные органы, ведущие расследование, пока не подтверждают данную теорию, сообщает BBC News.