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В Верхнем Уфалее из зоны подтопления эвакуированы 42 человека

Напомним, в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления, действует режим повышенной готовности.

Источник: dostup1.ru

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) из зоны подтопления эвакуированы 42 человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За последние 12 часов там выпало больше половины месячной нормы осадков — 51 мм. В связи с резким подъемом воды в реках Уфалейка и Генералка произошло подтопление 14 приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне.

Для недопущения переполнения водохранилищ и снижения нагрузки на гидротехнические сооружения принято решение увеличить объем сброса воды. Одновременно проводится укрепление стен плотины методом отсыпки скальным грунтом.

«Из зоны подтопления эвакуированы 42 человека. Большинство разместились у родственников и знакомых, шестеро находятся в пункте временного размещения. Развернут ПВР вместимостью 13 койко-мест, дополнительно готовится еще один ПВР на 50 койко-мест — на случай ухудшения обстановки», — говорится в комментарии.