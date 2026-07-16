Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии в Подмосковье

Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате аварии в Подмосковье. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.
Трагедия произошла в 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.
— Водитель и один из пассажиров легковушки погибли, второй пассажир с телесными повреждениями госпитализирован, — уточнили в канале ведомства на платформе МАКС.
Сотрудники Госавтоинспекции на данный момент проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
До этого четыре человека, в том числе маленькая девочка, погибли после того, как автобус наехал на людей в Екатеринбурге. Водитель надеялся «проскочить» через перекресток до красного сигнала светофора.