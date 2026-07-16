Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии в Подмосковье

Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате аварии в Подмосковье. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате аварии в Подмосковье. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.

— Водитель и один из пассажиров легковушки погибли, второй пассажир с телесными повреждениями госпитализирован, — уточнили в канале ведомства на платформе МАКС.

Сотрудники Госавтоинспекции на данный момент проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого четыре человека, в том числе маленькая девочка, погибли после того, как автобус наехал на людей в Екатеринбурге. Водитель надеялся «проскочить» через перекресток до красного сигнала светофора.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше