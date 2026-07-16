Пожар произошел в общежитии в Жодино: эвакуированы 30 человек

Сообщение о том, что в общежитии по проспекту Мира в Жодино сработала пожарная автоматика, поступило спасателям сегодня утром.
«К моменту прибытия подразделений МЧС к месту происшествия наблюдалось задымление на восьмом этаже девятиэтажного здания», — говорится в сообщении.
Работники МЧС спасли трех человек, их передали бригаде скорой медицинской помощи, еще 30 жильцов общежития были эвакуированы.
Пожар удалось ликвидировать, на месте происшествия работало семь единиц техники.
Как уточнили в ведомстве, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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