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Дело по факту наезда на пешехода в Уфе направили в суд

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело жителя Уфы, обвиняемого в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2025 года водитель ВАЗ 21065 на Затонском шоссе сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи.