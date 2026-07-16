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За ночь над Россией сбили 375 беспилотников

Российские силы ПВО перехватили 375 беспилотников ВСУ над регионами России за минувшие вечер и ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы ПВО перехватили 375 беспилотников ВСУ над регионами России за минувшие вечер и ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, с 21:00 мск 15 июля до 8:00 мск 16 июля БПЛА сбивали над 19 регионами, включая столичный, а также Ярославскую и Саратовскую области и Крым, акватории Черного и Азовского морей. Данные о последствиях на земле в сообщении ведомства не приводятся.

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