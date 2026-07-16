За ночь над Россией сбили 375 беспилотников

Согласно сводке, с 21:00 мск 15 июля до 8:00 мск 16 июля БПЛА сбивали над 19 регионами, включая столичный, а также Ярославскую и Саратовскую области и Крым, акватории Черного и Азовского морей. Данные о последствиях на земле в сообщении ведомства не приводятся.