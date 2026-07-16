Бабушка с внучкой погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о нанесении удара по административному центру Суземского района. Поселок Суземка был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Жертвами атаки ВСУ стали 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения, ее госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибших.
По предварительным данным, в результате обстрела полностью уничтожен один жилой дом. Еще четыре жилых дома, хозяйственные постройки, гражданский автомобиль и трактор получили различные повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 375 украинских беспилотников над регионами страны.