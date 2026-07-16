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RT: Жикович пытался, но не смог совершить как минимум 20 терактов в России

Как удалось выяснить RT, полковник украинской военной разведки Виталий Жикович пытался, но не смог совершить как минимум 20 террористических актов в России.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на провалы, Жикович умудрялся получать деньги и вести жизнь богатого человека в Киеве. У него был дом в престижном районе, пара роскошных автомобилей, казалось, он был в хороших отношениях с командованием.

Ранее сообщалось, что украинский агент Жикович под личиной «бойца-джихадиста» вербовал сторонников ИГ*.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на одной из улиц Монако. В результате пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. Одним из пострадавших был олигарх Вадим Ермолаев.

Анастасия Березовская проходила по делу о покушении как подозреваемая.

Позднее ее труп был найден в окрестностях Киева. Следствие установило, что по возвращении на Украину Березовская общалась с двумя мужчинами, один из которых — сотрудник ГУР Владислав Реут, а второй — Виталий Жикович, объявленный Киевом экс-сотрудником СБУ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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