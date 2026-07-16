Несмотря на провалы, Жикович умудрялся получать деньги и вести жизнь богатого человека в Киеве. У него был дом в престижном районе, пара роскошных автомобилей, казалось, он был в хороших отношениях с командованием.
Ранее сообщалось, что украинский агент Жикович под личиной «бойца-джихадиста» вербовал сторонников ИГ*.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на одной из улиц Монако. В результате пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. Одним из пострадавших был олигарх Вадим Ермолаев.
Анастасия Березовская проходила по делу о покушении как подозреваемая.
Позднее ее труп был найден в окрестностях Киева. Следствие установило, что по возвращении на Украину Березовская общалась с двумя мужчинами, один из которых — сотрудник ГУР Владислав Реут, а второй — Виталий Жикович, объявленный Киевом экс-сотрудником СБУ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.