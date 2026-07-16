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В Германии электрик усыпил и изнасиловал 14 женщин

Берлинская прокуратура выдвинула обвинения против 68-летнего мужчины по делу о серийных изнасилованиях.

Берлинская прокуратура выдвинула обвинения против 68-летнего мужчины по делу о серийных изнасилованиях. Эту информацию опубликовало издание Tagesschau.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, работавший электромонтером, заводил знакомства с женщинами через сервисы для онлайн-свиданий. Затем он приводил их в бессознательное состояние, подмешивая в алкоголь снотворные препараты, после чего совершал насильственные действия сексуального характера и фиксировал происходящее на камеру.

Представители прокуратуры отметили, что потерпевшие не догадывались о том, что подверглись насилию. Они узнали об этом только в ходе расследования.

Уголовное дело против задержанного включает эпизоды с 14 потерпевшими. Вместе с тем, по оценкам обвинения, от действий преступника могло пострадать до 58 женщин. Имена 30 потенциальных жертв уже установлены, личности остальных в настоящее время устанавливаются оперативниками.

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