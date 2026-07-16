В Германии электрик усыпил и изнасиловал 14 женщин

Согласно материалам следствия, подозреваемый, работавший электромонтером, заводил знакомства с женщинами через сервисы для онлайн-свиданий. Затем он приводил их в бессознательное состояние, подмешивая в алкоголь снотворные препараты, после чего совершал насильственные действия сексуального характера и фиксировал происходящее на камеру.