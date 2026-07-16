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В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

Источник: Telegram-канал Юрия Гоцанюка

Накануне сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.

«Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов Северного, Восточного и Западного энергорайонов остается полностью обесточенной. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения», — говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что в условиях действующего в Крыму ограничения электроснабжения отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — констатировали в «Крымэнерго».

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