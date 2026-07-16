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Силы ПВО за ночь сбили 375 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 375 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 375 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также Азовским и Черным морями, передает Telegram-канал ведомства.

В этот же день движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА. Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Помимо этого, повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в городе Энгельсе Саратовской области из-за ударов беспилотников ВСУ.

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