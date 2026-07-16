ФСБ сорвала два теракта на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки

В общей сложности взрывчатки в двух автомобилях оказалось около тонны. Визуально её легко спутать с обшивкой, так как при затвердевании она напоминает плотную ткань. Второй автомобиль обмазывать не стали — залили в аккумулятор, но тот отказался работать с таким наполнением. В результате, террористам машину пришлось везти к мосту на эвакуаторе. К счастью, ни один из взрывоопасных автомобилей до цели не доехал — оба вовремя изъяли.