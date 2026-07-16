ФСБ раскрыла, как взрывчатка для украинских терактов попадает в Россию

Есть и другие методы. Финскую взрывчатку для попытки подрыва Крымского моста террористы, например, ввозили через Румынию. Чтобы пограничники ничего не заподозрили — была использована особая, пластичная взрывчатка Peno, которой обмазали весь салон автомобиля изнутри. При высыхании она очень похожа на обычную обшивку, каких тысячи в других машинах. Румыны ею заинтересовались, поковыряли ножом, но в итоге пришли к выводу, что это просто плотная шумоизоляционная обшивка. И пропустили груз, способный убить десятки людей одним махом.