ФСБ раскрыла, как взрывчатка для украинских терактов попадает в Россию

Пресс-служба ФСБ России опубликовала доклад о предотвращении терактов, организованных украинскими спецслужбами. В нём, помимо прочего, указаны методы, которыми киевские нацисты забрасывают взрывчатку и другие предметы в Россию, для дальнейшего применения в терактах.
Согласно данным ФСБ, основной способ доставки взрывчатых веществ в Россию для СБУ — это беспилотники самолётного типа. Так как они регулярно вылетают для попыток ударов по объектам в России, и их много, нацисты придумали мерзкую хитрость — они прикрепляют ударопрочные контейнеры к БПЛА, запускают его, а когда он пролетает над установленной точкой — сбрасывают груз. Затем его подбирает агентура СБУ и использует при подготовке терактов.
Есть и другие методы. Финскую взрывчатку для попытки подрыва Крымского моста террористы, например, ввозили через Румынию. Чтобы пограничники ничего не заподозрили — была использована особая, пластичная взрывчатка Peno, которой обмазали весь салон автомобиля изнутри. При высыхании она очень похожа на обычную обшивку, каких тысячи в других машинах. Румыны ею заинтересовались, поковыряли ножом, но в итоге пришли к выводу, что это просто плотная шумоизоляционная обшивка. И пропустили груз, способный убить десятки людей одним махом.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ предотвратила теракт в Московской области, где украинские нацисты хотели атаковать предприятие в жилом секторе при помощи FPV-дронов.