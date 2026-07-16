ФСБ сорвала больше 10 терактов украинского монстра «Пастора» в России: Он стоит за покушением на олигарха Ермолаева и убийством Березовской

Сотрудники ФСБ России сумели предотвратить более десятка терактов, которые организовывал один-единственный человек — украинский нацист, жестокий убийца с позывным «Пастор». Подробности истории стали известны KP.RU. Его настоящее имя — Виталий Жикович. Действовал этот монстр зверски, все теракты должны были привести к большим жертвам, а исполнители неизменно погибали бы в процессе. Но российским спецслужбам удалось предотвратить преступления.
Сейчас Виталий Жикович арестован в Киеве. Именно он проходит в украинском суде как один из двух обвиняемых в убийстве Анастасии Березовской, считавшейся исполнительницей недавнего громкого теракта в Монако. Тогда была совершена попытка покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, готовившего доклад в Европе о коррупции в Киеве, и тесно связанного с украинскими мошенническими колл-центрами.
Но российские спецслужбы «вели» Жиковича уже два года. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, «Пастор» пытался организовать следующие теракты в России: диверсия на объекте РЖД под Волгоградом в 2024 году; две попытки подрыва Крымского моста в 2025 году; попытка подрыва газопровода «Голубой поток»; взрывы в общественных местах Ставрополья в 2025 году; попытки взрывов в центре Грозного; попытка подрыва мэрии Волгодонска; неудавшиеся подрывы туристического центра Пятигорска в 2026 году; попытки диверсий на объекте РЖД на Ставрополье.
Отдельно в ведомстве отметили, что следы редкой и необычайно мощной финской взрывчатки Peno, которую «Пастор» хотел использовать для подрыва Крымского моста, нашли и на месте того самого недавнего теракта в Монако.
Ранее KP.RU сообщил, что силы ФСБ России предотвратили теракт на нефтеперерабатывающем предприятии в ХМАО.