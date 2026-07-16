ФСБ сорвала больше 10 терактов украинского монстра «Пастора» в России: Он стоит за покушением на олигарха Ермолаева и убийством Березовской

Но российские спецслужбы «вели» Жиковича уже два года. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, «Пастор» пытался организовать следующие теракты в России: диверсия на объекте РЖД под Волгоградом в 2024 году; две попытки подрыва Крымского моста в 2025 году; попытка подрыва газопровода «Голубой поток»; взрывы в общественных местах Ставрополья в 2025 году; попытки взрывов в центре Грозного; попытка подрыва мэрии Волгодонска; неудавшиеся подрывы туристического центра Пятигорска в 2026 году; попытки диверсий на объекте РЖД на Ставрополье.