Приходько: три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке БПЛА на Горловку

Три сотрудника скорой помощи получили ранения в ходе атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал глава города Иван Приходько в мессенджере «Макс».
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал политик в публикации.
Мэр города также прикрепил к посту снимок машины скорой помощи. На кадрах можно четко увидеть, что у нее разрушены окна, а передний бампер засыпан землей.
Ранее KP.RU сообщал, что дроны ВСУ вновь совершили налет на частный сектор в Белгородской области. На этот раз под удар попали город Грайворон и село Никольское. В первом населенном пункте пострадали двое человек — мужчина и женщина. В селе также зафиксирован еще один пострадавший — там местный житель получил осколочные ранения.