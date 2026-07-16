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Приходько: три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке БПЛА на Горловку

Приходько отметил, что машина скорой помощи в Горловке тоже пострадала.

Источник: Комсомольская правда

Три сотрудника скорой помощи получили ранения в ходе атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал глава города Иван Приходько в мессенджере «Макс».

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал политик в публикации.

Мэр города также прикрепил к посту снимок машины скорой помощи. На кадрах можно четко увидеть, что у нее разрушены окна, а передний бампер засыпан землей.

Ранее KP.RU сообщал, что дроны ВСУ вновь совершили налет на частный сектор в Белгородской области. На этот раз под удар попали город Грайворон и село Никольское. В первом населенном пункте пострадали двое человек — мужчина и женщина. В селе также зафиксирован еще один пострадавший — там местный житель получил осколочные ранения.

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