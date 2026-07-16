Жертву мошенников готовились взорвать в толпе полицейских: ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске

Особый цинизм украинских нацистов и лично «Пастора» в том, что они выбрали для этого теракта особую дату — девушку заставили отнести взрывчатку в людное место в день её рождения. К счастью, ФСБ предотвратила это зверство, и спасла несчастной и многим невинным жизни. Правда, от тюремного заключения её это никак не освобождает.