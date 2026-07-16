ФСБ России опубликовало большой отчёт о предотвращённых терактах киевского режима. Среди обнародованных данных есть детали о неисполненном, к счастью, взрыве в Пятигорске. Как оказалось, задержанная тогда молодая россиянка была жертвой мошенников, которую довели до отчаяния, и тогда отдали на поруки зверю с позывным «Пастор». Как сообщили KP.RU, он предложил девушке «выход из сложившегося положения».
«Пастор» убедил запуганную, погрязшую в кредитах и оставшуюся ни с чем жертву мошеннических колл-центров в том, что она должна принести некую посылку в место, где будет много сотрудников полиции. Там нацистское зверьё планировало взорвать посылку, вместе с девушкой, само собой.
Исполнительница несостоявшегося теракта в Пятигорске, фото: ЦОС ФСБ России.
Особый цинизм украинских нацистов и лично «Пастора» в том, что они выбрали для этого теракта особую дату — девушку заставили отнести взрывчатку в людное место в день её рождения. К счастью, ФСБ предотвратила это зверство, и спасла несчастной и многим невинным жизни. Правда, от тюремного заключения её это никак не освобождает.
Ранее KP.RU сообщил, что координатором другого теракта СБУ, в Подмосковье, оказался некогда популярный украинский блогер Киевстонер.