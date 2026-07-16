Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина и подросток погибли в Брянской области при ударе ВСУ

Поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град». Об этом в четверг, 16 июля, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град». Об этом в четверг, 16 июля, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В результате атаки погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения, ее госпитализировали, врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

— Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших, — отметил Ковальчук.

Как он написал в Telegram-канале, в результате обстрела полностью уничтожен один жилой дом, повреждения получили еще четыре дома, хозяйственные постройки, гражданский автомобиль и трактор.

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины утром среды, 15 июля, погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше