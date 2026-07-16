Женщина и подросток погибли в Брянской области при ударе ВСУ

Поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град». Об этом в четверг, 16 июля, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В результате атаки погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения, ее госпитализировали, врачи оказали необходимую медицинскую помощь.
— Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших, — отметил Ковальчук.
Как он написал в Telegram-канале, в результате обстрела полностью уничтожен один жилой дом, повреждения получили еще четыре дома, хозяйственные постройки, гражданский автомобиль и трактор.
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины утром среды, 15 июля, погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.