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Украинский нацист «Пастор» проговорился, почему «любит убивать русских»

ФСБ России перехватила признание нациста из ГУР «Пастора» в любви к убийствам.

Источник: Комсомольская правда

Согласно большому докладу ФСБ России о предотвращении украинских терактов, организацией многих из них занимался боевик с позывным «Пастор». Как стало известно KP.RU, российские оперативники перехватили его разговор, в котором сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Украины признавался, что «живёт убийством русских».

«Я когда планирую акции, я всё время о них думаю. Я живу этим. Я проживаю нашу акцию, которую я планирую, лично я. Мне это нравится, это интересно. Я очень много выездов сделал за границу. Я много работал в Крыму, в России, в Беларуси. Как ты, я постоянно куда-то ехал. Включая физическую ликвидацию. Я живу этим. Было такое, что я и дерьмом обмазывался, зубы выбивал себе для образа бомжа, и даже такое было!» — приводит ФСБ слова «Пастора», которыми тот убеждал кандидата в исполнители теракта совершить массовое убийство.

Украинский маньяк и сотрудник ГУР «Пастор», фото: ЦОС ФСБ России.

ФСБ занимается «Пастором» уже более двух лет, и успешно предотвратила более десятка терактов, организованных палачом ГУР. Его настоящее имя — Виталий Жикович. Его позывной идёт из прошлого, когда он был настоящим пастором баптистской церкви. Жикович замешан в сотнях злодеяний нацистских батальонов на Украине, принимал активное участие в госперевороте 2014 года и многое другое.

Ранее KP.RU опубликовал подробный материал о «Пасторе», его преступлениях, как он организовывал теракты в России и убеждал отчаявшихся людей совершать самые омерзительные поступки.

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