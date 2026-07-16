Украинский нацист «Пастор» проговорился, почему «любит убивать русских»

«Я когда планирую акции, я всё время о них думаю. Я живу этим. Я проживаю нашу акцию, которую я планирую, лично я. Мне это нравится, это интересно. Я очень много выездов сделал за границу. Я много работал в Крыму, в России, в Беларуси. Как ты, я постоянно куда-то ехал. Включая физическую ликвидацию. Я живу этим. Было такое, что я и дерьмом обмазывался, зубы выбивал себе для образа бомжа, и даже такое было!» — приводит ФСБ слова «Пастора», которыми тот убеждал кандидата в исполнители теракта совершить массовое убийство.