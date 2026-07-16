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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Рано утром 16 июля Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди местных жителей есть жертвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, «только в первую волну сбито 19 беспилотников», сейчас средства ПВО продолжают отражать атаку.

Рано утром 16 июля Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди местных жителей есть жертвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, «только в первую волну сбито 19 беспилотников», сейчас средства ПВО продолжают отражать атаку.

«Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали … Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении», — уточнил глава региона.

О беспилотной опасности в регионе господин Евраев объявил около 6:00 мск. Росавиация ввела ограничения на работу ярославского аэропорта. Было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, в районе НПЗ.

По данным Минобороны России, за ночь над регионами, в том числе над Ярославской областью, сбили 375 БПЛА.

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