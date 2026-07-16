Мужчина погиб в Ярославской области из-за массовой атаки БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, средствами ПВО были уничтожены 19 беспилотников. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Как написал губернатор в МАКС, трое раненых после осмотра врачей были отпущены домой. Еще один пострадавший продолжает лечение в стационаре.
Ранее поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град». В результате атаки погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения, ее госпитализировали, врачи оказали необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, как сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины утром в среду, 15 июля, погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.