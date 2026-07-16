В Прикамье зона подтопления затронула несколько новых населенных пунктов

Окружные власти 15 июля в 21:00 провели экстренное заседание комиссии по предупреждению ЧС, развернут Пункт временного размещения. В Мазуевке и Седе жилые дома не пострадали, вода пошла на спад. Жители от эвакуации отказались, трех детей из многодетной семьи перевезли к родственникам.