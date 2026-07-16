Подозреваемый в грабеже попросил спецназ подождать, пока он доест мороженое

В американском Сан-Диего подозреваемый в причастности к вооруженному ограблению после полицейской погони забаррикадировался в жилом доме, где несколько часов вел переговоры с сотрудниками спецназа. Во время спецоперации подозреваемый попросил силовиков дождаться, пока он закончит доедать мороженое.