Подозреваемый в грабеже попросил спецназ подождать, пока он доест мороженое

В американском Сан-Диего подозреваемый в причастности к вооруженному ограблению после полицейской погони забаррикадировался в жилом доме, где несколько часов вел переговоры с сотрудниками спецназа. Во время спецоперации подозреваемый попросил силовиков дождаться, пока он закончит доедать мороженое.
По данным СМИ, инцидент начался после преследования предполагаемого грабителя полицией. Пытаясь уйти от задержания, мужчина укрылся в доме и отказался добровольно выходить, из-за чего к месту происшествия прибыли бойцы спецподразделения.
Переговоры между подозреваемым и полицейскими продолжались длительное время. В этот момент камеры зафиксировали необычную сцену: мужчина, находясь внутри здания, невозмутимо ел фисташковое мороженое.
Спецоперация продолжалось до ночи. После многочасовой осады дома подозреваемого задержали. О пострадавших во время операции не сообщается.
В настоящее время полиция выясняет, причастен ли задержанный к вооруженному ограблению, из-за которого началось его преследование. Других подробностей расследования правоохранительные органы пока не раскрывают.
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