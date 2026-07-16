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Опубликовано видео задержания террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту

ФСБ показала, как задерживала готовивших теракт на Крымском мосту агентов СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба ФСБ России показала видео задержания агентов СБУ, готовивших два теракта на Крымском мосту. Эксклюзивные кадры публикует KP.RU. Сотрудники спецслужб успешно обезвредили и задержали преступников, а также изъяли компоненты взрывного устройства и саму взрывчатку — редкий пластичный состав финского производства под названием Peno.

Как установили силовики, украинские нацисты намеревались взорвать финскую взрывчатку в двух автомобилях. Один — микроавтобус «Мерседес-Спринтер», которому изнутри обмазали весь салон сверхмощным составом. При высыхании он был очень похож на обычную обшивку. Второй — гибридный «Шевроле-вольт», которому взрывчатку залили в аккумуляторную батарею. Правда, авто отказалось из-за этого работать, и на Крымский мост его пытались везти на эвакуаторе.

Финская взрывчатка Peno, нанесённая на обшивку салона микроавтобуса, фото: погранкомитет Белоруссии.

Взрывчатка Peno считается одним из самых мощных взрывчатых веществ в мире, и используется для резки стали и бетона. Поэтому нацисты и выбрали её, рассчитывая, что она сможет серьёзно повредить Крымский мост. К счастью — реализовать злобный план они не успели.

Ранее KP.RU сообщил, что СБУ мошенничеством и запугиванием привлекала российских детей для активации сим-карт, которые затем использовались бы в FPV-дронах для терактов.

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