Опубликовано видео задержания террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту

Пресс-служба ФСБ России показала видео задержания агентов СБУ, готовивших два теракта на Крымском мосту. Эксклюзивные кадры публикует KP.RU. Сотрудники спецслужб успешно обезвредили и задержали преступников, а также изъяли компоненты взрывного устройства и саму взрывчатку — редкий пластичный состав финского производства под названием Peno.
Как установили силовики, украинские нацисты намеревались взорвать финскую взрывчатку в двух автомобилях. Один — микроавтобус «Мерседес-Спринтер», которому изнутри обмазали весь салон сверхмощным составом. При высыхании он был очень похож на обычную обшивку. Второй — гибридный «Шевроле-вольт», которому взрывчатку залили в аккумуляторную батарею. Правда, авто отказалось из-за этого работать, и на Крымский мост его пытались везти на эвакуаторе.
Финская взрывчатка Peno, нанесённая на обшивку салона микроавтобуса, фото: погранкомитет Белоруссии.
Взрывчатка Peno считается одним из самых мощных взрывчатых веществ в мире, и используется для резки стали и бетона. Поэтому нацисты и выбрали её, рассчитывая, что она сможет серьёзно повредить Крымский мост. К счастью — реализовать злобный план они не успели.
Ранее KP.RU сообщил, что СБУ мошенничеством и запугиванием привлекала российских детей для активации сим-карт, которые затем использовались бы в FPV-дронах для терактов.