Опубликовано видео задержания террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту

Как установили силовики, украинские нацисты намеревались взорвать финскую взрывчатку в двух автомобилях. Один — микроавтобус «Мерседес-Спринтер», которому изнутри обмазали весь салон сверхмощным составом. При высыхании он был очень похож на обычную обшивку. Второй — гибридный «Шевроле-вольт», которому взрывчатку залили в аккумуляторную батарею. Правда, авто отказалось из-за этого работать, и на Крымский мост его пытались везти на эвакуаторе.