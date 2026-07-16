Полиция просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске 19 лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля — РИА Новости. Полиция Владивостока обращается к гражданам с просьбой помочь найти мальчика, который пропал в Хабаровске в июне 2007 года.
Ребенок 2002 года рождения ушел из дома в Хабаровске 5 июня 2007 года и до сих пор не был найден. Поиски продолжаются.
Особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене.
Полицейские призывают всех, у кого есть информация о происшествии, включая возможных свидетелей, подозрительных лиц или обстоятельства исчезновения, незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
«Важна любая деталь, даже если она кажется незначительной: она может стать ключевым звеном в цепочке доказательств», — заявили в ведомстве.