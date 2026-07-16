Жителей Новинок будут расселять из-за повторного оползня

В посёлке Новинки Нижегородской области зафиксирован очередной сход оползня. Об этом стало известно из публикации в Макс‑канале Ni Mash.
Проблема оползней в этой местности носит хронический характер: подобные происшествия случаются на протяжении многих десятилетий. Местные жители отмечают, что их обращения по поводу угрозы зачастую оставались практически без ответа.
В настоящее время в районе дома № 69 на улице Береговой введён режим повышенной готовности. Власти планируют оградить опасную территорию с помощью предупреждающих знаков, а проживающих поблизости людей — переселить.
После приезда комиссии специалисты пришли к выводу, что оползень произошел из-за сильно пропитанного водой от ливней и снежной зимы склона.
Представители администрации советовали жителям по возможности покинуть районы, где сохраняется высокая активность оползневых процессов.
Ранее оползень угрожал домам в деревне Карабатово Кстовского района. Уже пострадали хозяйственные постройки, трещины приближаются к жилым домам.