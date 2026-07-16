Бастрыкин поручил проверить челябинский магазин электроники

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки из полиции в региональное следственное управление. Поводом стали массовые обращения обманутых покупателей сети PROStore & PROTechno, которые остались без денег и предоплаченных заказов, сообщает пресс-служба СК России.
Жалобы клиентов челябинского магазина электроники, оформлявших заказы на покупку недорогих телефонов и другой техники из ОАЭ и оставшихся без денег и товара, дошли до Москвы. Александр Бастрыкин дал поручения в связи с обращениями о мошенничестве в отношении южноуральцев. В частности, перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в региональное следственное управление.
Также председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Андрею Щукину доложить о принятом надзорным органом решении.
По данным правоохранителей, в текущем году граждане заключали соглашения о покупке мобильных телефонов и аксессуаров в онлайн-магазине электроники. Однако после полной оплаты приобретенные товары покупателям не переданы, денежные средства не возвращены.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку деятельности сети. Несколько дней назад магазины прекратили работу. Правоохранители зарегистрировали уже более 400 заявлений от пострадавших — и это число продолжает расти.