Бастрыкин поручил проверить челябинский магазин электроники

Жалобы клиентов челябинского магазина электроники, оформлявших заказы на покупку недорогих телефонов и другой техники из ОАЭ и оставшихся без денег и товара, дошли до Москвы. Александр Бастрыкин дал поручения в связи с обращениями о мошенничестве в отношении южноуральцев. В частности, перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в региональное следственное управление.