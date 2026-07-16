При атаке БПЛА на Энгельс пострадали люди

Энгельс Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Региональная прокуратура сообщила, что есть последствия на земле.
«Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — указано в сообщении. Другие подробности в сообщении не приводятся.
Минздрав региона позднее уточнил, что пострадавших — трое, госпитализация понадобилась одному человеку. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Губернатор Роман Бусаргин рано утром сообщил, что «есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе». На тот момент о пострадавших данных не было.
Новость обновлена в 9:45 мск. Добавлены данные Минздрава.
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