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При атаке БПЛА на Энгельс пострадали люди

Энгельс Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Региональная прокуратура сообщила, что есть последствия на земле.

Энгельс Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Региональная прокуратура сообщила, что есть последствия на земле.

«Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — указано в сообщении. Другие подробности в сообщении не приводятся.

Минздрав региона позднее уточнил, что пострадавших — трое, госпитализация понадобилась одному человеку. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Губернатор Роман Бусаргин рано утром сообщил, что «есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе». На тот момент о пострадавших данных не было.

Новость обновлена в 9:45 мск. Добавлены данные Минздрава.

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