Беглец после погони по крышам застрял между двумя зданиями

В австралийском Сиднее 35-летний мужчина устроил продолжительную погоню по крышам жилых домов, несколько раз уходил от полицейских, а в итоге сорвался при попытке перебраться на соседнее здание и застрял в узком пространстве между домами. После спасательной операции его задержали, сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, сначала полицейским удалось уговорить мужчину спуститься с крыши. После этого его осмотр начали сотрудники скорой помощи. Однако спокойно завершить осмотр не удалось.
Во время манипуляций мужчина неожиданно забрался на автомобиль скорой помощи, а затем перепрыгнул на припаркованную рядом машину и разбил ее лобовое стекло. После этого он снова оказался на крышах жилых домов, продолжив попытки скрыться.
Финал преследования наступил, когда мужчина решил перепрыгнуть с одного здания на другое. Попытка оказалась неудачной: он сорвался вниз и застрял в узком промежутке между двумя домами.
На место вызвали спасателей, которые освободили мужчину из ловушки. После этого его передали полиции.
По информации The Daily Telegraph, задержанному предъявили обвинения по 13 эпизодам. В их числе четыре случая умышленного повреждения имущества и девять эпизодов незаконного проникновения. Другие обстоятельства происшествия правоохранительные органы пока не раскрывают.
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