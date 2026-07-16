Беглец после погони по крышам застрял между двумя зданиями

В австралийском Сиднее 35-летний мужчина устроил продолжительную погоню по крышам жилых домов, несколько раз уходил от полицейских, а в итоге сорвался при попытке перебраться на соседнее здание и застрял в узком пространстве между домами. После спасательной операции его задержали, сообщает The Daily Telegraph.