Исчезнувшего в 2007 году ребенка вновь объявили в розыск в российском городе

Полиция Владивостока вновь обратилась к жителям с просьбой помочь в поисках мальчика, который пропал в Хабаровске почти 19 лет назад. Несмотря на продолжительный период времени, установить его местонахождение до сих пор не удалось, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
По данным полиции, ребенок 2002 года рождения ушел из дома в Хабаровске 5 июня 2007 года и после этого не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Поисковые мероприятия продолжаются.
В ведомстве опубликовали особые приметы пропавшего. У него был ожог на внутренней стороне правой руки в области локтевого сгиба, а также шрам зигзагообразной формы на правом колене. Эти особенности, как рассчитывают полицейские, могут помочь установить личность мужчины, если кто-либо располагает сведениями о его дальнейшей судьбе.
Сотрудники МВД просят откликнуться всех, кому может быть что-либо известно об обстоятельствах исчезновения. В частности, правоохранителей интересует любая информация о возможных свидетелях, подозрительных людях или событиях, которые могли быть связаны с пропажей ребенка.
В УМВД подчеркнули, что даже, на первый взгляд, незначительные сведения могут иметь значение для расследования. По оценке полиции, любая деталь способна стать важным звеном в установлении обстоятельств исчезновения мальчика.
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