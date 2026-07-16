Исчезнувшего в 2007 году ребенка вновь объявили в розыск в российском городе

Полиция Владивостока вновь обратилась к жителям с просьбой помочь в поисках мальчика, который пропал в Хабаровске почти 19 лет назад. Несмотря на продолжительный период времени, установить его местонахождение до сих пор не удалось, сообщили в УМВД по Приморскому краю.