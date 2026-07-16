Детоубийца Чигиринских останется в колонии строгого режима до конца жизни

Николай Чигиринских был приговорён к пожизненному лишению свободы в январе 2010 года. По данным суда, в период с 2005 по 2009 год он изнасиловал и убил трёх девочек в возрасте от восьми до десяти лет. Проведённая тогда психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдал психическими расстройствами, однако полностью осознавал характер своих действий и их общественную опасность.